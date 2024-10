Resistenza a pubblico ufficiale, manette clandestino

Resistenza a pubblico ufficiale, con precedenti penali e irregolare in Italia. Così per un 38enne di origini pakistane è scattato l'arresto. Dovrà scontare due mesi e venti giorni di reclusione. I carabinieri della stazione di Civitanova Marche (Macerata) hanno eseguito un ordine di carcerazione, per il 38enne. L'uomo, disoccupato, era domiciliato a Civitanova Marche.

Il provvedimento, eseguito dai militari dell'Arma, è stato emesso dal tribunale di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale commessa a Porto Recanati (Macerata) nel 2018.

Il 38enne è stato rintracciato per le vie del centro del Comune costiero del Maceratese dai militari del posto. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Fermo dove sconterà due mesi e venti giorni di reclusione.



