International Street Food 2024 sbarca ad Ancona dall'11/10

Si svolgerà ad Ancona la 123° tappa dell'8° Edizione dell'International Street Food 2024 - la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di Airs (Associazione Italiana Ristoratori di Strada)in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Ancona. Sarà in Piazza Sandro Pertini, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024 (venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 12-24). L'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità, ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre 2024. Ad Ancona sarà possibile gustare tra le molte specialità la cucina siciliana, il pulled pork, gli hamburger di Chianina, gli hamburger di Marchigiana, la paella, le bombette pugliesi, i kurtos ungheresi, i donats americani, la cucina messicana, la cucina greca, il caciocavallo impiccato, la porchetta di Ariccia, la cucina siciliana, la cucina argentina, la pizza fritta, le olive all'ascolana e la cucina tunisina. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali. Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

L'International Street Food toccherà anche molte altre città, viaggiando per lo stivale in lungo e in largo fino alla fine del mese di novembre. Sarà presente ad Urbino, Terni, Teramo, Macerata, Cosenza, Montecatini, San Benedetto del Tronto, Lecco, Napoli, Giulianova, Rieti, Bergamo, Cassino, Ariccia, Biella, Sutri, Cornadero, Potenza, Como, Chioggia. Queste sono alcune delle tante città d'Italia che ospiteranno questa manifestazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA