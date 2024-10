Giornata salute mentale, colloqui psicologici a Senigallia

L'importanza della diagnosi precoce e l'accesso alle cure saranno i temi al centro dell'incontro del prossimo giovedì 10 ottobre promosso dall'ospedale di Senigallia (Ancona) in occasione della giornata mondiale della salute mentale. Un'occasione per colloqui psichiatrici, psicologici e servizio di segretariato sociale grazie alla disponibilità d'una équipe multidisciplinare in servizio al centro di salute mentale di Senigallia. L'ospedale è da anni insignito di 2 bollini rosa, rientra nella rete della fondazione Onda. Sull'importanza della prevenzione è intervenuto il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla sanità Filippo Saltamartini: "Questa nuova iniziativa di prevenzione rappresenta il migliore strumento per la tutela del diritto alla salute. Con i programmi di prevenzione le persone imparano a conoscere i vari fattori di rischio che possono mettere a repentaglio la loro salute e il loro benessere".



