Danneggiata la biosfera di Pesaro, vandali rompono installazione

Danneggiata da alcuni vandali, nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre, la biosfera di Pesaro 2024 capitale italiana della cultura in Piazza del Popolo. Sono in corso i controlli delle videocamere di sicurezza per identificare gli autori del gesto, il Comune intanto ha presentato denuncia verso ignoti.

Il vicesindaco di Pesaro e assessore alla cultura Daniele Vimini, così come l'assessora al turismo Francesca Frenquellucci si scusano con i pesaresi e i turisti che visiteranno il centro in questi giorni poiché "per questioni di sicurezza, e per consentire alle forze dell'ordine di risalire agli autori dell'atto, la biosfera sarà spenta per 2-3 giorni" sostenendo che "purtroppo qualcuno ha prima divelto la rete metallica protettiva e poi manomesso i dispositivi elettronici dell'installazione scultoreo-digitale, simbolo della Capitale italiana della cultura 2024". Vimini e Frenquellucci confidano di "risalire presto agli autori di un atto che condanniamo e che è stato fatto contro la città", per questo invitano "chiunque abbia visto o notato qualcosa di strano in zona piazza del Popolo, a fornire utili informazioni alle forze dell'ordine".



