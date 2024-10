Soccorso biker caduto a Forca di Presta, sospetto trauma cranico

Un biker cade e viene soccorso anche dall'eliambulanza per un sospetto trauma cranico.

E' accaduto nel pomeriggio, intorno alle 17.45 a Forca di Presta nel Comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), valico stradale dell'Appennino umbro-marchigiano sui Monti Sibillini, ai piedi del monte Vettore. Su posto è interrvenuta la stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico in supporto all'elicottero Icaro 02.

La squadra del Cnsas ha coadiuvato nelle operazioni di imbarellamento e trasporto della barella. L'equipe sanitaria di Icaro 02 ha preso in carico il paziente che è stato successivamente elitrasportato presso l'ospedale di Torrette ad Ancona. Sono intervenuti anche i sanitari della Croce Verde e i Vigili del Fuoco.



