Salgono a 26 scienziati Unicam tra più citati al mondo

"Salgono a 26 gli scienziati unicam tra i più citati nel mondo". E' in continua crescita il numero di ricercatori e ricercatrici Unicam presenti nei World's Top 2% Scientists 2024, fa sapere l'Ateneo di Camerino, "l'elenco elaborato dall'Università di Stanford che riporta gli scienziati più citati al mondo, in base all'impatto scientifico delle loro ricerche nel corso del 2023, elaborato dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e con il database per la ricerca scientifica mondiale Scopus" "Nell'ultima rilevazione pubblicata lo scorso agosto, sono 26 (lo scorso anno erano 24) i ricercatori e ricercatrici inseriti tra i 100mila migliori al mondo individuati tra oltre 8 milioni e mezzo di ricercatori provenienti da università e centri di ricerca di tutto il mondo, in 22 campi scientifici e 174 sottocampi".

I ricercatori e ricercatrici presenti sono "Fabio Marchesoni, Francesco Amenta, Claudio Pettinari, Filippo Maggi, Gopi Battineni, Orlando Luongo, Carlo Santulli, David Vitali, Andrea Mari, Giovanni Caprioli, Marino Petrini, Giorgio Santoni, Stefano Mancini, Diego Romano Perinelli, Nalini Chintalapudi, Carlo Santini, Andrea Di Cicco, Roberta Censi, Fabio Marchetti, Giulia Bonacucina, Flavio Corradini, Andrea Dall'Asta, Giacomo Rossi, Giulio Nittari, Alessandro Di Cerbo, Gabriella Marucci".

"Analoga classifica basata sugli stessi indicatori è disponibile anche per l'intera carriera. Anche qui è significativo il numero degli appartenenti ad Unicam con ben 20 presenze Unicam tra gli scienziati mondiali più citati: Fabio Marchesoni, Claudio Pettinari, Roberto Ballini, Francesco Amenta, Stefano Mancini, Roberto Ciccocioppo, Marino Petrini, Michael Carroll, Andrea Di Cicco, , Flavio Corradini, David Vitali, Carlo Santulli, Paolo Tombesi, Filippo Maggi, Carlo Santini, Gloria Cristalli, Andrea Dall'Asta, Maria Letizia Corradini, Luca Padovani, Alessandro Zona.

"Si tratta di una importante conferma - ha sottolineato con soddisfazione il Rettore Unicam Graziano Leoni - per tutto il nostro Ateneo, un successo che consolida l'eccellenza della qualità della ricerca scientifica Unicam, riconosciuta dall'intera comunità scientifica internazionale e che conferma la passione e l'impegno profuso nelle loro attività dalle nostre ricercatrici e dai nostri ricercatori".



