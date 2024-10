Ruba in uno stabilimento balneare, riconosciuto dai tatuaggi

Ruba il fondo cassa in uno chalet, scappa col bottino da 100 euro ma viene fermato poco dopo dai carabinieri che lo riconoscono dai tatuaggi. Così un uomo di 63 anni è stato denunciato alla procura della Repubblica dopo un furto in uno stabilimento balneare di Porto San Giorgio (Fermo).

I militari della stazione carabinieri di Porto San Giorgio, infatti, in risposta alla richiesta d'intervento del titolare di un noto stabilimento balneare sangiorgese, che ha segnalato praticamente in tempo reale al 112 il furto nella sua attività, hanno individuato, fermato e poi denunciato l'autore del reato, che nel frattempo si era allontanato dallo chalet con il bottino, il fondo cassa di circa 100 euro. I carabinieri, infatti, una volta arrivati nello chalet hanno subito visionato i sistemi di videosorveglianza privata del locale, al fine di ottenere una descrizione accurata del malvivente, ponendosi poi sulle sue tracce. I militari hanno rintracciato l'uomo, un 63enne italiano, senza fissa dimora, pregiudicato: il malvivente è stato incastrato dai suoi numerosi e inconfondibili tatuaggi.





