Daniele Bombardiere vince concorso musicale Crocetta

Cosimo Daniele Bombardieri di Brescia ha vinto ad Ascoli Piceno il Concorso Nazionale di Composizione "Poesia in musica: verso l'Assoluto di Mauro Crocetta", giunto alla sua ottava edizione. Al secondo Giuseppe Renzetti di Spoltore (Pescara), terzo Gianmarco Spallacci di Mondavio (Pesaro Urbino).

La Giuria ha portato in finale le tre migliori composizioni tra tutte quelle pervenute dai vari Conservatori e Istituti Musicali italiani ed ha quindi designato il vincitore assoluto.

I tre brani finalisti, di alto livello musicale, sono stati eseguiti al pianoforte da Alessandro Ubaldi ("Il profumo della terra" di Bombardieri), Lorenzo Gaspari ("Lux" di Renzetti) e Matteo Ottavianelli ("Corale" di Spallaci) del Conservatorio "G.

Rossini" di Pesaro. La poesia "Tra l'erba" (1973) da "Alle soglie della vita", tratto dalla raccolta "Verso l'ultimo approdo" di Mauro Crocetta, che ha ispirato i giovani compositori, è stata recitata da Paolo R. Maria Aceti. Il concorso è organizzato dalla "Fondazione Mauro Crocetta" in collaborazione con l'Istituto Musicale "Gaspare Spontini" di Ascoli Piceno.

Il Premio Cultura 2024, consistente nel bassorilievo in bronzo "Pace", realizzato dal Maestro Crocetta nel 1990, è stato assegnato quest'anno all'attore, regista teatrale, conduttore televisivo e radiofonico, autore Pino Strabioli, marchigiano di nascita, umbro di adozione. Strabioli, a lungo applaudito, si è mostrato cordiale, affabile e sinceramente partecipe.



