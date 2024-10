Albero cade sul cofano di una vettura in transito, ferito 85enne

Un grosso albero cade su una vettura in transito e la colpisce sul cofano: l'anziano conducente dell'auto, 85 anni, viene estratto dall'auto e trasportato al pronto soccorso con ferite non gravi. E' accaduto in serata ad Ancona forse anche a causa della pioggia caduta da ieri che potrebbe aver favorito la caduta della pianta.

L'auto, una Fiat Punto, stava transitando in via Grotte, verso le 21.30, zona Posatora in direzione Torrette quando la pianta l'ha centrata, fortunatamente sul cofano e non sul tettino. La vettura è stata praticamente distrutta dall'impatto e se la pianta l'avesse colpita sul tetto, le conseguenze sarebbero state più gravi. Il ferito è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e poi soccorso dai sanitari della Croce gialla e dell'automedica del 118, e trasportato in ospedale.



