Poltrona Frau, siglato l'accordo integrativo 2024-2026

Siglato l'accordo integrativo 2024-2026 tra Poltrona Frau, con sede a Tolentino (Macerata), e le organizzazioni sindacali Fillea-Cgil e Filca-Cisl. L'accordo prevede un aggiornamento e un ampliamento della fruibilità dell'istituto della Banca ore solidale introdotto nello scorso triennio; portato da 10 a 15 giorni il congedo di paternità con gli ulteriori 5 giorni a totale carico dell'azienda. Per quel che riguarda la redistribuzione dei profitti, il meccanismo di calcolo del Premio di risultato, confermato nella struttura dei parametri, è stato rivisto in merito alle definizioni, alle scale di riferimento ed all'esclusione o riduzione degli impatti derivanti dalla malattia, dagli infortuni e dall'esercizio del diritto di sciopero. Infine, accresciuta attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, monte ore permessi aggiuntivi per accertamenti medici, innalzata la percentuale di contribuzione a carico dell'azienda per i dipendenti iscritti al fondo previdenziale di categoria e introdotti programmi di welfare aggiuntivi per sostenere la capacità di spesa dei lavoratori più fragili.



