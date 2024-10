Maltempo, crolla albero nell'area ospedaliera a Senigallia

Crolla per il maltempo, che nelle scorse ore ha imperversato sulle Marche, un albero nell'area ospedaliera di Senigallia (Ancona). Un grosso pino marittimo è caduto a terra per via del cedimento del terreno, reso instabile dalle piogge abbondanti. Il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi in un'area adibita a parcheggio ma non distante dal casottino della portineria e dall'edificio che ospita i reparti, tra gli altri, di pediatria, cardiologia e oncologia.

Colpiti in maniera lieve due automezzi dell'Azienda sanitaria territoriale Ast. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per le operazioni di taglio e rimozione della grossa pianta. Non si registrano altre criticità legate al maltempo per cui era scattata, con l'allerta arancione, la fase di preallarme.



