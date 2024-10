Extra G7 Salute ad Ancona, terza giornata di eventi il 5 ottobre

Terza giornata dell'Extra G7 Salute organizzato dal Comune ad Ancona, sabato 5 ottobre, con otto eventi tra incontri e convegni, tutti a ingresso libero.

Piazza Cavour dalle ore 9:00 alle ore 13:00 screening gratuiti per il diabete

in Piazza Cavour dalle ore 9:00 alle ore 13:00, organizzata dal Lions Club Ancona Host, sarà operativo uno stand per effettuare gli screening gratuiti per il diabete, condizione patologica eterogenea caratterizzata da persistente aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Nelle Marche oltre quattro persone su 100 sono affette da questa patologia, che colpisce circa 80 mila persone (di cui 67 mila seguite dai centri diabetologici). Oltre 300 sono pazienti pediatrici. “Sono due le principali tipologie di diabete diffuse e grazie allo stand in Piazza Cavour sarà possibile effettuare un esame estremamente rapido, sulla punta di un dito e pochi secondi di attesa per scoprire se si è affetti da questa patologia”. Sul posto saranno operativi i Dottori Marzio Merli e Luciano Mastroianni. Non è necessario prenotarsi, è sufficiente presentarsi allo stand ed il personale medico incaricato effettuerà lo screening in base all’ordine di arrivo.

“La grande medicina interna della Clinica medica e Geriatrica nel paziente complesso”,

alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (aula Montessori) presso il polo di Torrette prosegue e si conclude il convegno organizzato da Università Politecnica delle Marche e INRCA “La grande medicina interna della Clinica medica e Geriatrica nel paziente complesso”, a scopo soprattutto divulgativo e di prevenzione sui comuni problemi di salute dei cittadini. Tra i temi l' obesità, uno dei fattori condizioni concausa di gravi patologie cardiovascolari, con 9 mila le persone affette da sovrappeso e obesità nelle Marche, condizioni che favorisce ipertensione arteriosa, problemi cardiocircolatori (infarto, scompenso cardiaco), diabete mellito e altre patologie. Una occasione per ascoltare gli specialisti e informarsi sui percorsi da seguire

“Cuori in gioco: cardioprotezione per tutti”

L'Istituto Buon Pastore, recentemente ristrutturato nel pieno centro storico, ospita per l'intera giornata - ore 9:00- 19:00 - “Cuori in gioco: cardioprotezione per tutti”.L’evento formativo, organizzato in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ha come tematica la cardioprotezione, a 360 gradi. Le attività previste nella mattinata saranno focalizzate sulla prevenzione, tutela della salute e diffusione delle principali tecniche di primo soccorso. Parteciperanno, in particolar modo, i giovani cittadini e le loro famiglie con il coinvolgimento degli istituti scolastici della città.Il congresso pomeridiano, con accreditamento ECM, è aperto ai professionisti sanitari e alla cittadinanza tutta ed offrirà un approfondimento sull’arresto cardiaco improvviso, sull’evoluzione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno (DAE), sul ruolo dei diversi attori della catena della sopravvivenza (dall’intervento precoce del cittadino fino al trattamento sanitario avanzato).

La sfida della Medicina generale: rafforzare l'intersettorialità. Territorio Ospedale per la prevenzione delle MCNT e oncologiche”

al Museo Archeologico, dalle 9 alle 13 il convegno organizzato dalla Federazione italiana dei Medici di medicina generale. “La sfida della Medicina generale: rafforzare l'intersettorialità. Territorio Ospedale per la prevenzione delle MCNT e oncologiche” Di questo, e in particolare della necessità di strutturare sempre meglio e rafforzare sempre di più il contatto e la rete di collaborazione tra medici di medicina generale, specialisti e ospedale per la prevenzione. Due le sessioni: la prima sarà dedicata al lavoro di prevenzione dei medici di medicina generale, la seconda sarà una tavola rotonda con un pool di specialisti nei campi della cardiologia, della diabetologia, pneumologia, endocrinologia e della prevenzione oncologica. Il convegno affronterà anche, con un intervento dell’Inps, il tema dei costi economici e sociali legati alla sanità;

Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2022-2025 ,

Al Ridotto del Teatro delle Muse, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il Focus sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2022-2025 , una iniziativa dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e dalla Federazione italiana medici pediatri. “Una occasione fondamentale,- spiega la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario Omceo Ancona e referente della rete Vaccini Marche della federazione – per illustrare, in primo luogo agli addetti ai lavori, la nuova delibera regionale in materia datata maggio 2024 e per un confronto su tematiche importanti”. Ospiti d’onore dell’incontro saranno la professoressa Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità pubblica (Siti), il dottor Antonio D’Avino, presidente nazionale della Federazione Medici Pediatri (Fimp) e il dottor Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo). Nel corso dei lavori saranno affrontati temi strategici, come quelli della prevenzione delle infezioni neonatali e perinatali di pertosse, messa in atto proteggendo la mamma in gravidanza, delle strategie per le infezioni da virus respiratorio sinciziali visto l’acquisto da parte della regione Marche dell’anticorpo monoclonale che proteggerà i nuovi nati, della campagna influenzale in età pediatrica nelle Marche, del miglioramento delle coperture per la vaccinazione contro il morbillo nonché le novità che ampliano l’offerta vaccinale delle Marche.

“Il ruolo dell'intelligenza artificiale in sanità: stato dell'Arte e progetti applicativi per una migliore cura della popolazione”.

Alla Loggia dei Mercanti, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 13:00 si parlerà di un tema di grande attualità. “Il ruolo dell'intelligenza artificiale in sanità: stato dell'Arte e progetti applicativi per una migliore cura della popolazione”. Con l'aiuto di esperti provenienti direttamente dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna e, per quanto riguarda l'aspetto etico, con l'intervento di Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente Accademia Pontificia della Vita si spiegherà al pubblico come questa tecnologia sta trasformando la diagnosi, il trattamento e la gestione delle malattie. Durante l’incontro, saranno illustrati i principi fondamentali dell’IA e presentati progetti concreti che ne prevedono l'utilizzo quali gli strumenti innovativi per la diagnosi di ictus cerebrale, la predizione della fibrillazione atriale nelle donne adulte e alcune soluzioni sostenibili per l’integrazione ospedale-territorio come l’ospedale virtuale gestito con IA. Numerosi i professionisti di UNIVPM e azienda clinico ospedaliera di Torrette presenti all'appuntamento.

“Malattie rare – Nuove strategie nazionali e regionali per migliorare la qualità delle cure”

Nella sala consiliare del Comune, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, un incontro dedicato a “Malattie rare – Nuove strategie nazionali e regionali per migliorare la qualità delle cure” organizzato da Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e UNIVPM, con il coordinamento del Prof. Gianluca Moroncini, Direttore Clinica Medica AOUM, Responsabile ERN-ReCONNET (AOUM). Una malattia si definisce “rara”- puntualizzano i promotori-. quando la sua prevalenza non supera 5 casi su 10.000 abitanti. Ad oggi, il numero di malattie rare note e diagnosticate è di circa 10.000. Stiamo dunque parlando di circa 2 milioni di persone in Italia (di cui il 70% in età pediatrica) e circa 30 milioni in Europa. Nonostante i recenti progressi in ambito diagnostico e terapeutico, le malattie rare rappresentano una priorità di sanità pubblica a livello globale, essendo spesso patologie gravi e invalidanti, nella maggior parte dei casi, ancora oggi senza terapie efficaci. Tra gli interventi quello della dott.ssa Elena Leonardi, Segretario della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e del dott. Filippo Saltamartini, Assessore alla Salute Regione Marche.

Progetto nazionale One Health On e sarà a cura della Fondazione One Health

Alla Loggia dei Mercanti dalle ore 16:00 alle 19:00 si svolgerà il convegno sul Progetto nazionale One Health On e sarà a cura della Fondazione One Health, presieduta dalla Professoressa Rossana Berardi, responsabile scientifico e coordinatrice del Progetto One Healthon, nonché Presidente di One Health Foundation. “Prevenzione e diagnosi precoce sono le chiavi per sconfiggere la maggior parte delle malattie – commenta la Professoressa Berardi – Purtroppo spesso si sottovaluta l'importanza degli stili di vita sani, sostenuti da corretta alimentazione ed esercizio fisico quotidiano. Questi sono fondamentali per tutte le patologie, ma in particolare per i tumori dove possono aiutare sia a prevenirli che a ridurre il rischio di recidive in chi ha già avuto una diagnosi oncologica”. La prima sessione del convegno verterà sulla presentazione del progetto One Healthon e sulla condivisione del documento elaborato nel primo ‘Forum One Health: laboratorio di idee’ tenutosi recentemente a Roma. La seconda sessione comprenderà la tavola rotonda sul tema ‘la rete della One Health per promuovere la cultura della salute’ in cui a moderare sarà Mauro Boldrini, giornalista scientifico e Vice Presidente di One Health Foundation. Previsti special guest come l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko, l’armatore Alberto Rossi, con cui nell’ambito del progetto One Healthon nelle scorse settimane è stato realizzato il primo “viaggio della salute” in nave durante il quale sono state fornite visite gratuite ai passeggeri, gli imprenditori Roberta Fileni e Luca Sabbioni.

