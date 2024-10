Sindaco di Fano, situazione della dengue sotto controllo (2)

Serfilippi ha ribadito l'efficacia delle misure adottate e sottolineato che la strategia messa in campo ha dimostrato di essere efficace. Negli ultimi 7 giorni i nuovi casi si sono quasi azzerati. Sin dal primo caso confermato, abbiamo avviato una disinfestazione estesa su tutta l'area urbana, coprendo i centri abitati della città per tre notti consecutive. Abbiamo inoltre eseguito un trattamento larvicida su 14.000 tombini della città, concentrandoci sulla zona del Vallato, la più sensibile".

Il sindaco ha ricordato che la lotta alla zanzara tigre richiede anche la collaborazione dei cittadini: "Non possiamo vincere questa battaglia solo con gli interventi pubblici. Gran parte del territorio è costituito da aree private, dove il Comune non può intervenire direttamente. È essenziale che tutti facciano la loro parte".

Clizia Pugliè, rappresentante dell'AST, ha ricordato la campagna informativa forte, coinvolgendo tutta la cittadinanza.

Sul sito dell'AST è stata creata una pagina dedicata alle domande più frequenti ali link www.ospedalimarchenord.it/proteggiti-dalla-dengue-domande-e-risp oste-per-saperne-di-piu/, con risposte dettagliate. È inoltre attivo l'indirizzo e-mail dengue.ast.pu@sanita.marche.it a cui i cittadini possono rivolgersi per ulteriori chiarimenti. Abbiamo coinvolto diverse associazioni locali affinché diventino 'educatori tra pari', un approccio molto caro all'OMS".



