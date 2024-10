Merloni, bandiere a mezz'asta e lutto cittadino a Fabriano

Bandiere a mezz'asta e proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Merloni, il 4 ottobre alle 15 nella cattedrale di San Venanzio. A deciderlo, il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo. "Oggi la comunità fabrianese piange l'Ingegner Francesco Merloni, uno dei suoi protagonisti più nobili, imprenditore visionario e figura cardine dello sviluppo della città, del suo distretto industriale e dell'industria italiana. Fabriano è stata sempre al centro del suo lavoro, dei suoi pensieri e del suo affetto", dichiara.

"L'Ingegner Francesco Merloni ha attraversato un secolo e di quel secolo ha scritto la storia imprenditoriale italiana e quella della città di Fabriano. Quella Fabriano che lui ha scelto di non lasciare. Lo sguardo sempre rivolto al futuro, la curiosità sempre accesa sul domani".

La passione per i giovani, "a cui somigliava per l'entusiasmo con cui si appassionava nel voler conoscere ogni questione che accendeva il suo interesse. Fabriano e l'intero Paese perdono un protagonista della scena industriale e politica italiana, un uomo che ha saputo coniugare progresso economico, radicamento territoriale e responsabilità sociale. Oggi la città si stringe alla sua famiglia, alla moglie Maria Cecilia e ai figli Francesca, Claudia e Paolo, e lo ricorda con affetto e gratitudine, conscia che raccoglierne l'eredità sarà la sfida più importante che dovrà affrontare", conclude, il Primo cittadino.



