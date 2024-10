La consigliera regionale Elezi passa a Forza Italia

La consigliera regionale Lindita Elezi aderisce a Forza Italia. L'annuncio arriva dalla capogruppo FI in consiglio regionale, Jessica Marcozzi, e dal commissario regionale degli azzurri, Francesco Battistoni.

"Desideriamo dare il benvenuto a Lindita Elezi che oggi, nella sede del partito e alla presenza del segretario nazionale, Antonio Tajani, ha ufficializzato il suo ingresso all'interno della nostra casa politica".

La consigliera Elezi, dopo lo strappo con la Lega, ha lasciato il Carroccio insieme ai colleghi Marco Marinangeli, oggi di Noi Moderati, e Mirko Bilò, già approdato in casa FI, e oggi ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia. Tutti e tre dopo una breve parentesi nel Gruppo misto.

"Con il suo ingresso - proseguono Marcozzi e Battistoni - aumenta la componente azzurra in Regione, rafforzando la capacità amministrativa e istituzionale di Forza Italia che consolida la sua visione politica in favore dei cittadini e delle comunità cittadine. Dopo Mirco Bilò e Giovanni Dallasta, il consigliere Elezi è il terzo membro del Consiglio che decide di abbracciare la storia politica del nostro partito. Questo risultato è il frutto del lavoro svolto dal nostro segretario Tajani. Per FI e per il gruppo azzurro in Regione l'ingresso di Elezi è un'ottima notizia perché potremmo contare sulla sua competenza e preparazione che, siamo certi, contribuirà a rafforzare e rendere più incisiva l'azione di Forza Italia sul territorio e verso le comunità cittadine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA