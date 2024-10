Al palacasali il titolo wbc internazionale del mediterraneo wbc

Venerdì 4 ottobre il Palacasali di Ancona ospiterà l'incontro di pugilato per il 'Titolo Internazionale del Mediterraneo WBC'. A salire sul ring saranno i pugili professionisti Mattia Occhinero e Gallo Iuliano (lombardo, di origini calabresi), per la categoria pesi supergallo. L'evento inizierà alle 19:00, mentre l'appuntamento sul quadrato cordato è in programma per le 22:00 circa.

L'incontro è stato presentato questa mattina alla Sala giunta del Comune di Ancona: oltre al Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni, hanno partecipato anche il Vicepresidente Coni Marche Marco Porcarelli ed il Presidente della società sportiva Upa Pittori Antonio Occhinero; per il team pugilistico sono intervenuti il primo allenatore Cappellini Marco ed il preparatori Maurizio Principi e Fabrizio Formica, oltre al pugile professionista Mattia Occhinero che venerdì cercherà di portarsi a casa il titolo internazionale.

"Questo evento è uno dei tanti grandi eventi che Ancona ha ospitato nell'ultimo anno - spiega il Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni - è un evento internazionale importantissimo, ed è un grande riconoscimento sportivo per la nostra città. Un anconetano può vincere un titolo internazionale ufficiale del pugilato e questo è motivo di vanto e orgoglio per tutto il territorio". Zinni invita "la popolazione ad assistere a questo evento e fare il tifo per Mattia, che ha tutte le carte in regola per vincere questa impresa. A lui va un grande in bocca in lupo e un ringraziamento va a tutto il sistema pugilistico anconetano, a tutte le società che lo portano avanti e, in particolar modo per questo evento, anche a tutti coloro che contribuito all'allenamento e alla preparazione del pugile professionista".

Venerdì non andrà in scena soltanto la competizione di pugilato, ma lo sport sarà in grado di creare un vero e proprio spettacolo. Si inizierà con l'esibizione della scuola di danza AXE ASD e, a seguire, ci saranno incontri di finale regionale di pugili dilettanti, validi per staccare il pass per i campionati italiani di categoria. Dopo una seconda performance di danza, seguiranno gli incontri dilettanti di pugili Elite della prima serie (che combatteranno senza caschetto), cui seguirà un incontro di professionisti: Lorenzo Tulli contro Romeo Budai.

Il terzo ed ultimo momento di danza sarà anticipatore dello scambio fra Mattia Occhinero e Gallo Iuliano.

"Provo una forte emozione e voglia di riscatto dal match precedente: venerdì sicuramente daremo spettacolo al Palacasali - commenta il pugile professionista anconetano Mattia Occhinero, che continua - abbiamo lavorato duramente nell'ultimo anno; mi sento pronto e sono carico, combattere ad Ancona è molto emozionante, ma dovrò mettere l'emozione da parte per lasciare posto alla concentrazione e riscattarmi sul ring per far vedere alla città di che pasta sono fatto".

Per assistere all'incontro di venerdì 4 ottobre, è aperta la biglietteria in loco. Preventivamente sarà possibile acquistare il ticket all'interno della palestra Bliss di Via Palombare 55/d oppure direttamente sul portale Boxol.it (direttamente al link https://www.boxol.it/it/event/titolo-mediterraneo-wbc-pesi-super gallo-palacasali-ancona/524803 ).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA