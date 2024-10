DonatoriNati e questura promuovono donazione del sangue

La Questura di Ascoli Piceno, in collaborazione con l'Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato e con il supporto del Comune, ha organizzato per venerdì 4 ottobre un evento speciale con l'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza all'importanza della donazione del sangue e promuovere la legalità.

L'appuntamento con le scolaresche e la cittadinanza è alle 9:30 in Piazza Arringo, dove si terrà una discesa spettacolare dei Super Eroi Acrobatici dal palazzo comunale. A seguire, sarà possibile visitare gli stand informativi della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e di DonatoriNati. Nella seconda parte della mattinata, i Super Eroi, insieme al questore, Giuseppe Simonelli e al presidente nazionale di DonatoriNati, porteranno doni ai bambini ricoverati negli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

L'Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato è nata nel 2003 ed è una realtà che promuove la donazione del sangue come un gesto di solidarietà. Con oltre 15mila iscritti in 15 regioni italiane, l'associazione lavora per migliorare la vita di chi ha bisogno di trasfusioni.



