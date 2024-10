A Colasanto guida sezione Pg carabinieri Procura di Ancona

Il maresciallo capo Giuseppe Colasanto, già comandante della Stazione Carabinieri di Collemarino, assume il nuovo incarico di addetto all'Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Ancona. Al suo posto subentra, quale comandante di Stazione in sede vacante, il maresciallo ordinario Pasquale De Luca, già effettivo alla Stazione di Ancona Centro.

"Il trasferimento, dopo oltre 13 anni al comando del presidio dell'Arma del quartiere dorico, - fa sapere l'Arma - premia la competenza e la dedizione dimostrate nello svolgimento di importanti attività di polizia giudiziaria in ambiti criminali, quali quelli della violenza di genere, dello spaccio di stupefacenti e dei furti in abitazione, molto sentiti dalla popolazione di riferimento".



