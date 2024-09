Violenza di genere, nuova campagna del comune di Ancona

"Non solo il 25 novembre e l'8 marzo. L'Amministrazione comunale di Ancona è impegnata tutto l'anno nella sensibilizzazione e nell'informazione rispetto alla violenza contro le donne": a dichiararlo è l'assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini nell'annunciare l'avvio di una campagna di comunicazione del Comune di Ancona mirata a sostenere le donne nell'emergenza, e non solo.

Dal titolo "Non sei sola!", l'iniziativa consiste nella diffusione di un informativa attraverso l'affissione manifesti di colore rosa, chiaramente riconoscibili, con indicazione di riferimenti telefonici da contattare in caso di bisogno e pericolo e attraverso canali online.

In rilievo il 1522, numero antiviolenza e antistalking, attivo H24. Presenti inoltre i riferimenti del Centro Antiviolenza di Ancona (800 032 810 e 071.205376), del Consultorio familiare 071. 205376, delle Forze dell'Ordine 112 e il richiamo delle app utili nelle emergenze.

"Protezione", "accoglienza", "ascolto" e "tutela", spiega l'assessore Latini, "sono le parole chiave sottolineate nella campagna e che rimbalzeranno anche in rete, dove l'informativa verrà inserita attraverso tutti i canali istituzionali, e condivisa dalle associazioni del territorio e dagli istituti scolastici cittadini con la prospettiva di raggiungere più persone possibili. E' importante infatti che tutti, donne e uomini, siano al corrente di questi numeri di telefono per potere prevenire atti violenti e per segnalare situazioni di pericolo al 1522 , alle forze dell'ordine e ai centri preposti, ai quali ci si può rivolgere per l'ascolto e per un percorso di tutela e protezione".



