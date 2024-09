Vigili del fuoco Marche, nuovi comandanti a Macerata e Pesaro Urbino

Anche nelle Marche passaggi di consegne per alcuni vertici provinciali dei vigili del fuoco e potenziamento di figure apicali a livello regionale e ad Ancona.

Le novità sono state illustrate dalla comandante regionale dei vigili del fuoco delle Marche, ingegner Cristina D'Angelo presso la sede regionale di Ancona, con i vari comandi marchigiani in videocollegamento.

A Macerata arriva un nuovo comandante provinciale, l'ingegner Leonardo Rampino, in precedenza alla guida di Pesaro Urbino dove ora si insedia invece l'architetto Lodovico Camilletti. Nuove figure sono quelle del dirigente logistico gestionale alla Direzione regionale, il dottor Luca Delle Fate che farà team con la comandante Marche, ingegner D'Angelo, e l'ingegner Paolo Fazzini; mentre l'ingegner Angelo Ursini, proveniente dalla Direzione regionale dell'Abruzzo, è ora il nuovo dirigente vicario del Comando provinciale di Ancona di supporto e al fianco del comandante Pierpaolo Patrizietti. Dunque un'importante fase di cambiamento per i vigili del fuoco, ha sottolineato la comandante D'Angelo, di solito al centro dell'attenzione e in prima linea per i soccorsi e nelle emergenze, come nel caso dell'alluvione 2022 e degli scorsi 18 e 19 settembre, in questo caso per alcuni aspetti più di pianificazione, amministrazione e coordinamento, importanti per l'efficace operatività e pianificazione: questo in particolare per la nuova figura con funzioni vicarie del comandante provinciale di Ancona, che lo supporterà nelle attività emergenziali e organizzative; poi la nuova figura apicale assegnata alla Direzione regionale, "un dirigente amministrativo che si occuperà - ha spiegato D'Angelo - con me della gestione riguardante gli acquisti, la gestione del personale, che rivestono un ruolo importante: siamo abituati a vedere i vigili del fuoco durante le emergenze, l'attività di prevenzione ma per lavorare al meglio in queste fasi è necessario fare attività di formazione e addestrativa e, unitamente, avere attrezzature nuove e all'avanguardia, dispositivi di protezione individuale nuovi, dunque bisogna fare acquisti ed è importante, nel rispetto delle normative cambiate negli anni, ci sarà questa figura di dirigente amministrativo a supporto della direttrice regionale".

Novità anche sul fronte del personale, ha riferito l'ingegner D'Angelo, "nei prossimi giorni ci sarà un giuramento di personale. L'assegnazione sul territorio di personale operativo è molto importante, questo respiro sta arrivando e a fine anno ci aspettiamo nuove unità assegnate". Crescono anche le figure femminili, tra cui è stata assegnata una nuova ispettrice operativa, architetto.

Al comando di Macerata, in sostituzione di Mauro Caprarelli destinato a guidare il Comando Provinciale di Viterbo, arriva l'ingegner Rampino, una lunga esperienza con incarichi anche da dirigente in varie regioni: da vicario a Terni alla direzione risorse logistiche di Roma; dalla direzione regionale in Friuli Venezia Giulia al comando provinciale di Pesaro: una nuova sfida per Rampino che cercherà, come ha spiegato a margine, di far crescere il territorio con il suo bagaglio di esperienze e acquisire le nozioni migliori che ci sono nel comando, per una crescita comune e dei servizi a Macerata dove, ad inizio 2025, dovrebbero partire i lavori per la costruzione della nuova sede.

Alla guida del Comando provinciale di Pesaro Urbino Rampino verrà sostituito dall'architetto Camilletti che, per l'ambito pesarese, ha parlato di "territorio con varie fragilità naturali in cui siamo intervenuti molto spesso a causa di alluvioni", un territorio che i vigili del fuoco continueranno a monitorare con attenzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA