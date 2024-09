Polizia dorica rimpatria due stranieri pericolosi

Rimpatriati due soggetti pericolosi nei rispettivi paesi, un 40enne in Bangladesh e un 47enne in Albania. L'operazione è stata portata a termine dalla polizia di Stato dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona venerdì scorso.

Il cittadino del Bangladesh nel febbraio 2022 era stato condannato a 5 anni di reclusione per avere colpito a morte alla testa un connazionale. Gli operatori della Questura hanno prelavato lo straniero dalla Casa circondariale di Ancona per tradurlo sino alla frontiera aerea di Bologna. Una volta giunto in aeroporto gli scortisti internazionali (tra cui due poliziotti dell'Ufficio Immigrazione dorico) hanno accompagnato il cittadino bengalese fino alla capitale Dhaka.

Sempre nella stessa giornata è stato rimpatriato il 43enne albanese, recluso presso il carcere di Montacuto dove scontava una condanna a 4 anni e mezzo per stupefacenti.

Nella tarda serata del venerdì scorso, gli operatori della Questura di Ancona hanno accompagnato il cittadino extracomunitario presso l'aeroporto di Roma dove è stato preso in carico dal dispositivo di scorta internazionale per essere infine rimpatriato a Tirana.

"Resta sempre alta l'attenzione della Polizia alla lotta all'immigrazione clandestina nei confronti degli stranieri pericolosi, irregolari sul nostro territorio ed in grado di creare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica - assicura il questore Cesare Capocasa - Il lavoro delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine è costante e quotidiano per garantire un'alta percezione della sicurezza urbana, che sia reale e non solo meramente potenziale".

