Comune Ancona, approvato il bilancio consolidato del 2023

Il Consiglio Comunale di Ancona ha approvato il Bilancio consolidato 2023, il documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario dell'Amministrazione, con particolare attenzione sulla verifica finale sulle società partecipate per l'esercizio 2023.

"Adottiamo entro il 30 settembre il bilancio consolidato - ha affermato il vice sindaco e assessore al Bilancio, Giovanni Zinni - tenendo presente che le nostre aziende partecipate, con diverse quote, hanno tutte il bilancio in attivo. La nostra è una fotografia della situazione attuale; non andiamo ad interiorizzare perdite per quello che riguarda l'esercizio 2020-2023 e non dobbiamo intervenire per affrontare situazioni negative. Quindi adottiamo questo documento tecnico, pronti per lavorare nei prossimi giorni al Bilancio di previsione 2024 -2027".



