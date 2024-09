Grave incidente lungo l'Ascoli-Mare due feriti gravi

Un brutto incidente è occorso questa domenica mattina ad Ascoli Piceno lungo la superstrada Ascoli-Mare sotto la galleria di Porta Cartara.

Almeno due le persone ferite gravemente, tanto che sono state allertate due eliambulanze.

Lo schianto principale è avvenuto frontalmente fra una moto e un furgone e ha causato gravi lesioni a un centauro che è stato soccorso prima dai sanitari del 118 e poi trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Gli operatori del 118 si sono presi cura anche degli occupanti del furgone, dell'auto e dell'altra moto coinvolti nel sinistro; anche per un'altra persona, che ha riportato serie conseguenze, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center di Ancona.

La galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA