Corte conti, Acquaroli, promossa la riforma della sanità

"Pur sempre tenendo in considerazione le numerose criticità che il sistema sanitario sta affrontando in questo periodo storico la Corte dei Conti ha sottolineato un quadro tendenzialmente positivo della sanità regionale, con l'avvio o il completamento di importanti interventi infrastrutturali e nel miglioramento della situazione rispetto alle liste d'attesa e delle domande inevase per le prestazioni ambulatoriali". Lo ricorda oggi il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con un post su Facebook, ricordando che i giudici contabili hanno parificato il bilancio regionale per l'anno 2023. Un passaggio sempre cruciale per la vita amministrativa nel quale la Corte analizza l'andamento delle principali voci del bilancio e delle riforme che vengono messe in campo". E tra queste la riforma sanitaria.

"La Corte - osserva Acquaroli - ha evidenziato come nell'ambito della riorganizzazione e riqualificazione della sanità marchigiana, la Regione stia seguendo un modello organizzativo strutturale che supera quello dell'accentramento dei servizi in una logica di rete integrata sul territorio" aggiungendo che "una particolare attenzione merita la qualità dell'assistenza sanitaria offerta sul territorio nel cui ambito l'entrata a regime della nuova organizzazione dovrebbe accompagnarsi ad un riscontrabile miglioramento delle prestazioni erogate".

Il presidente non nasconde "che il lavoro da fare è tanto e le problematiche in sanità riguardando tutta l'Italia e non solo la nostra regione, ma - sottolinea - è importante proseguire su questa strada che continua anche ad attestare la qualità del sistema sanitario regionale e di tutti i medici e il personale sociosanitario che vi opera". E comunque "dobbiamo sempre tenere a mente che siamo una delle Regioni benchmark in tema di spesa sanitaria e che il nostro ospedale regionale di Torrette di Ancona per due anni consecutivi è risultato il migliore ospedale pubblico d'Italia secondo Agenas".

Per questo, dice "Dobbiamo essere fieri che il Governo italiano abbia scelto le Marche per lo svolgimento del G7 Salute, che si svolgerà ad Ancona dal 9 all'11 ottobre".

