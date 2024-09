A StartAn la blue economy e i percorsi formativi universitari

"Creare un vero e proprio networking per poterci confrontare sui temi dell'imprenditorialità giovanile, con particolare riferimento alle startup, mettendo in contatto le tante realtà del territorio ed avvicinare concretamente i giovani alla cultura d'impresa, offrendo loro un'ampia panoramica delle opportunità questo territorio è in grado di offrire, quindi anche scongiurando la cosiddetta fuga dei cervelli". Così l'assessore allo Sviluppo Imprenditoriale del comune di Ancona, Marco Battino spiega il senso del nuovo appuntamento "Startan, sulla blue economy fra best practices e percorsi formativi universitari", che si svolgerà domani, 30 settembre (alle 17) a piazza Roma. Una iniziativa di avvicinamento alla fiera delle startup e imprenditoria giovanile in programma dal 13 al 15 novembre, reso possibile grazie al bando ANCI 'Giovani e Impresa' vinto dall'amministrazione comunale.

La prima sessione dell'incontro, interamente è dedicata alla presentazione dei nuovi due corsi formativi in programma all'Università Politecnica delle Marche: per entrare nel dettaglio della formazione in tema di blue economy sono previsti due interventi: quello di Renato Ricci, presidente del corso di Laurea magistrale in 'Ingegneria delle infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale' e quello di Andrea Perna, presidente del corso di laurea triennale in 'Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche (MA. RI.)'.

La seconda sessione sarà dedicata alle industrie marittime e prevede la partecipazione di Tipicità in Blu, che presenterà anche un paio delle startup che hanno partecipato all'hackathon organizzato dal Comune di Ancona, Università Politecnica delle Marche e Tipicità in Blu. Quest'ultimo momento di contaminazione è stato preso come caso di studio in altri eventi in Italia: a parlarne saranno due giovani stratupper coinvolti grazie all'IIS Savoia Benincasa e Antonio Morritti - Cooperativa ITACA.

Interverranno inoltre referenti dell'Associazione Marche Yachting & Cruising e Andrea Morandi, CEO Morandi Group per parlare di ricerca e innovazione, ma anche dei più richiesti profili professionali sul mercato.

All'incontro sul tema della blue economy saranno presenti anche una serie di startup, che si presenteranno e si racconteranno per fare dell'appuntamento di StartAn un vero e proprio momento di crescita professionale.

L'incontro è organizzato da ANCI Marche, Comune di Ancona, Comune di Sassoferrato, Comune di Maiolati Spontini, Università Politecnica delle Marche e con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche e in collaborazione con The Hive e AC75 Startup Accelerator.



