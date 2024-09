Progetto Marche Biologiche Tool, 20 aziende selezionale

Circa 150 aziende coinvolte nel test propedeutico, 20 selezionate per la sperimentazione pilota e un nuovo strumento che guarda all'agricoltura del futuro. Si chiama MB-Tool (Marche Biologiche Tool) il nuovo strumento per valutare la sostenibilità delle imprese e digitalizzare la filiera. I primi risultati sono stati presentati ieri pomeriggio, venerdì 27 settembre, a Montefelcino (Pesaro Urbino) nel corso del convegno dal titolo "Il futuro del Green Deal europeo e il ruolo dell'agricoltura biologica", organizzato dal Consorzio Marche Biologiche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito del progetto Innova ConMarcheBio.

Le 20 aziende a conduzione familiare sottoposte al progetto pilota (la metà dalla provincia di Pesaro Urbino e il resto tra Ancona, Macerata e Fermo) sono state analizzate per percentuali di investimento in tecnologia, riutilizzo di sostanze organiche, approvvigionamento e consumi energetici, fertilità del suolo, uso o riciclo dell'acqua, eccetera. "Come movimento biologico ci rendiamo conto che il modello d'impresa come lo abbiamo conosciuto da sempre, a carattere familiare, deve avere la capacità di mettersi insieme di fare rete per affrontare le sfide di un futuro agricolo che è altamente professionale", ha commentato Francesco Torriani, presidente del Consorzio Marche Biologiche.

"MB-tool - ha concluso il professore Solfanelli - sarà sviluppato con l'intento di garantire agli utenti finali, come agricoltori e consulenti aziendali, semplicità d'uso, accessibilità e interoperabilità con altri strumenti informativi utilizzati nell'ambito della filiera. Questo anche al fine di continuare a promuove la digitalizzazione dell'azienda agricola".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA