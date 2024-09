Affidato in prova vìola le prescrizioni e finisce in carcere

Un quarantenne, residente ad Ancona, che ha violato l'affidamento in prova al servizio sociale, per una condanna a 4 anni e e 2 mesi di reclusione, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona nel 2022 per spaccio di sostanza stupefacente, è stato portato in carcere ieri dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Ancona.

Lo scorso agosto l'uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida in stato di ebbrezza, violando di fatto le prescrizioni imposte dalla misura alternativa, circostanza che comportava la sospensione immediata della stessa misura più favorevole.

L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile nel primo pomeriggio, presso la sua abitazione dorica e portato alla Casa Circondariale di Montacuto di Ancona per l'espiazione della rimanente pena.



