Serra rudimentale con 11 piantine cannabis, arrestato 40enne

Aveva costruito una serra rudimentale dove coltivare piante di "cannabis indica", per l'esattezza 11 in piena fase di fioritura, ben curate e pronte per la raccolta. Ieri i militari della Stazione Carabinieri di Ancona Collemarino hanno tratto in arresto, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 40enne anconetano, incensurato.

Oltre alle piante, in casa i militari, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto 14 grammi della medesima sostanza già pronta per il consumo, oltre ai semi utilizzati per la coltivazione delle piante e un bilancino di precisione. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Questa mattina, l'arresto è stato convalidato.





