Approvate le linee programmatiche del sindaco di Pesaro

Approvate le linee programmatiche del mandato 2024-2029 del Comune di Pesaro a guida del sindaco Andrea Biancani. La delibera passa con 20 voti favorevoli e 11 contrari sui 31 presenti. Stesso risultato anche per l'immediata eseguibilità che dunque risulta approvata anch'essa. Sono sette le sfide lanciate dal sindaco per la città di Pesaro: "Capitale sempre, dei quartieri, green, dei diritti, solidale, bella e sicura, smart".

Sul turismo e la cultura l'amministrazione vuole stabilizzare i numeri sulla scia dettata dall'anno di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Valorizzare i quartieri con la realizzazione di un bilancio partecipativo.

Sulle manutenzioni già nella prima variazione di bilancio a fine luglio quasi tutte le risorse disponibili (un milione di euro) sono state destinate a scuole, impianti sportivi, verde e fossi. Portare avanti le grandi opere per rendere la città più competitiva ed aumentare il patrimonio del comune.

Rendere Pesaro più sostenibile attenzionando il tema del verde e delle comunità energetiche. Sui servizi sociali è stato già avviato un percorso di riprogrammazione per aumentare i posti degli asili per le famiglie. Si punta ad incrementare la promozione e il sostegno del mondo sociale e ad aumentare la sicurezza cittadina (già avviato l'aumento di telecamere e vigili in città). Infine le linee programmatiche prevedono anche di investire nelle nuove opportunità legate alle tecnologie.





