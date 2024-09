Incendio a Tavullia, tre persone al pronto soccorso

Tre intossicati per un incendio all'interno della cucina di una abitazione in piazza Marchionni a Rio Salso, nel comune di Tavullia in provincia di Pesaro-Urbino (PU).

L'incendio in un appartamento, al primo piano di una palazzina, è stato causato da una pentola nel forno, che ha generato una grande quantità di fumo, obbligando tre persone a ricorrere alle cure mediche. In via precauzionale, i sanitari del 118 li hanno portati al pronto soccorso per i rischi di intossicazione da fumo.

La squadra vigili del fuoco intervenuta ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale coinvolto. Principio di incendio si è registrato anche nel comune di Piobbico, dove la causa scatenante era stata una lavatrice all'interno di un appartamento. All'arrivo dei vigili del fuoco l'allarme era già cessato ed il luogo è stato rimesso in sicurezza.



