Oltre 2.500 cinesi nel Fermano, l'ambasciatore a Grottazzolina

Sono oltre 2.500 i cinesi che attualmente vivono nel Fermano e rappresentano il 16% della popolazione straniera residente nella provincia. Due dati che hanno fatto da linea guida nell'incontro di ieri, a Grottazzolina, tra l'ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia, Jia Guide, il prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio e il sindaco di Grottazzolina (Fermo) Alberto Antognozzi.

L'ambasciatore ha ringraziato le istituzioni per l'accoglienza riservatagli e per l'attenzione rivolta ai propri connazionali in ambito provinciale. L'ambasciatore ha evidenziato "gli ottimi rapporti bilaterali che - come riferito dalla Prefettura di Fermo - intercorrono tra Italia e Cina e si è dichiarato molto orgoglioso del percorso di integrazione della comunità cinese, soprattutto di chi opera nel settore produttivo, nel tessuto socio economico della provincia".

Il prefetto D'Alascio ed il sindaco Antognozzi, nel salutare l'ospite, hanno formulato "l'auspicio di una nuova visita nelle Marche per approfondire ulteriormente la conoscenza della storia e della cultura del Fermano".

"Ci si è recati anche presso la ditta Itaci di Grottazzolina, azienda che opera nel campo alimentare, a proprietà cinese ma - ha riferito il sindaco Antognozzi - perfettamente integrata nel nostro territorio. Un'impresa giovane, dinamica, organizzata, con progetti ambiziosi. Cresciuta molto in questi anni dando lavoro a tante persone della zona, l'azienda sta continuando ad investire in particolare su Grottazzolina, senza dimenticare il supporto ad alcune delle nostre associazioni sportive. Presente alla Itaci anche il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi. La visita, oltre ad essere un momento storico per la nostra città, ci rende orgogliosi e conferma la nostra vitalità e la nostra centralità nel territorio".



