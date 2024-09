A 80 anni perseguita 30enne che l'aveva accudito, ammonito

Ammonito dal questore. L'ultimo destinatario del provvedimento è un anziano, 80enne, di Ancona che perseguitava con messaggi e chiamate la collaboratrice, di 30 anni, che lo aveva accudito durante un periodo di malattia.

Nelle decine di chiamate e numerosi messaggi le scriveva tra l'altro "mi sono innamorato di te ed ho perso la testa per te...vienimi a trovare" oppure "sono calmo.. ma voglio sentire la tua voce".

La donna, che aveva interrotto il rapporto professionale con l'uomo, esasperata da questi atteggiamenti, aveva chiesto aiuto ai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura che, in tempi rapidi, l'hanno aiutata ad uscire da questa situazione, garantendole una tutela rapida ed efficace.

Vista la natura del provvedimento del questore - "per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità, può segnalare alle Forze dell'Ordine i maltrattamenti subiti dalla vittima, per scongiurare eventi lesivi e dunque anche un amico, un parente, un vicino", spiega una nota della Questura - se l'uomo, già ammonito continua a vessare la donna, la sua condotta diventa perseguibile dall'Ufficio di Polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima. Per gli uomini di maltrattano è prevista la possibilità di accedere a percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti attraverso l'associazione POLO9 presente ad Ancona.

Cesare Capocasa ricorda che "la polizia c'è sempre ma il ruolo decisivo spetta alla comunità: tanto più una donna si sentirà protetta nel contesto in cui vive, tanto più capirà che uno schiaffo, un' offesa ricevuta, una minaccia sono solo i prodromi e rivolgersi alla Polizia non è un atto di cui aver timore o vergognarsi, ma la giusta, efficace soluzione a una spirale di violenza o di persecuzione subìta e che deve essere interrotta, prima che degeneri".



