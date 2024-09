"Safety days", ad Ancona la campagna Roadpol della stradale

La campagna roadpol "safety days" approda ad Ancona Anche quest'anno la polizia stradale dà impulso alla campagna europea "Safety Days", inserita nella Settimana Europea della Mobilità promossa da Roadpol European Roads Policing Network, che mira a ridurre a 'zero' il numero degli incidenti stradali con esito mortale.

Nella settimana tra il 16 ed il 22 settembre sono stati messi in campo mirati servizi di contrasto volti a limitare gli incidenti stradali derivanti dall' eccesso di velocità, dallo scorretto uso dei sistemi di ritenuta o dall'uso del cellulare (e dei dispositivi elettronici) durante la guida, perseguendo l'obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulla strada entro l'anno 2030.

Molte sono anche le iniziative di sensibilizzazione realizzate dagli operatori della Specialità per richiamare gli utenti della strada a un comportamento virtuoso sulle strade e aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità stradale.

In seno alla campagna, sabato 21 settembre 2024 la città di Ancona ha visto realizzare un importante evento nel centro cittadino, gestito da operatori della locale Sezione di polizia stradale che hanno illustrato alla collettività l'importanza di uno stile di guida corretto e attento, avvalendosi delle strumentazioni in dotazione alle unità operative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA