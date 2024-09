Petrarca ed Esposito nuovi comandanti Arma a Pesaro e Fano

Si sono insediati a Pesaro e a Fano i nuovi comandanti dei carabinieri delle rispettive compagnie.

Nel pesarese il tenente colonnello Maurizio Petrarca e nel fanese il tenente Giuseppe Esposito. Il primo proveniente dal comando provinciale del nucleo investigativo di Frosinone, il secondo dal comando dei carabinieri di Falconara Marittima. Gli obiettivi sono quelli di "una maggior prevenzione degli illeciti, con un' attenzione al riciclaggio di denaro, e di una vicinanza ai cittadini del territorio".

"La popolazione è cordiale ed accogliente, ho avuto buone impressioni della città - afferma Petrarca - Ho subito notato la vivacità economica del territorio, quindi bisognerà porre grande attenzione su questo fronte, poiché potrebbe attirare l'attenzione di organizzazioni criminali intenzionate a riciclare soldi provenienti da attività illecite - sottolinea - bisognerà lavorare molto bene per controllarlo, essendo un territorio abbastanza vasto".

Importante per il nuovo comandante "sarà l'affidamento sui comandanti di sezione e il nucleo operativo radio mobile per il primo intervento". Petrarca indica inoltre il tema del parco Miralfiore, "tra i principali luoghi di spaccio della città" annunciando che "faremo azioni di servizio ad ampio raggio mediante le quali cercheremo di prevenire e reprimere le forme di illegalità diffusa che caratterizzano questo tipo di posti", ha assicurato.

"Una città sicura, una bellissima città - sono le impressioni di Esposito - Stiamo intensificando i servizi di prevenzione per contrastare soprattutto le truffe agli anziani, incontreremo le persone vulnerabili negli incontri che faremo sul territorio" annuncia aggiungendo che "cercherò di accrescere anche la presenza e la vicinanza ai cittadini per verificare quali sono i loro bisogni e necessità, così da aumentare il loro grado di percezione della sicurezza".



