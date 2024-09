PD, Acquaroli chieda subito lo stato di emergenza

"Il presidente Acquaroli chieda subito lo stato di emergenza e la giunta regionale sostenga cittadini e imprese colpiti dall'alluvione". Lo chiede il Gruppo Pd in Consiglio regionale che ha depositato una interrogazione questa mattina per sollecitare il Presidente Acquaroli a richiedere al Governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dal nubifragio dei giorni scorsi. Lo rende noto Antonio Mastrovincenzo, Vicepresidente della Commissione Consiliare Sviluppo Economico e Lavoro.

"Le violente precipitazioni che hanno provocato esondazioni di torrenti e fossi e vasti allagamenti - sottolinea - hanno purtroppo devastato ampia parte della provincia di Ancona: Falconara (in particolare Castelferretti e zona industriale), Ancona (in particolare Aspio e Baraccola), Osimo Stazione e Valmusone, Marcelli di Numana, Senigallia, ma anche paesi e città di altre province della nostra regione sono stati interessati da questa terribile ondata di maltempo".

"Centinaia di famiglie, commercianti e imprenditori hanno subito gravi danni ad abitazioni, negozi ed aziende: credo - aggiunge Mastrovincenzo - sia fondamentale chiedere con tempestività al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza così come penso che la Giunta regionale debba stanziare risorse immediate per gli interventi più urgenti e per dare sostegno ai cittadini e alle imprese danneggiati da nubifragio, esondazioni e allagamenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA