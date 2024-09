Maltempo a Pesaro, crolla muro del cimitero di Monteciccardo

Aumentano i danni causati dal maltempo nel pesarese. Cede a causa della pioggia degli ultimi due giorni parte del muro di sostegno del cimitero del Conventino di Monteciccardo a Pesaro. Si stimano danni di almeno 50mila euro, cifra che servirà per il rifacimento dei circa dieci metri di muro di sostegno a confine e per il rivestimento esterno con materiale selezionato, pulito e ricollocato. Sul posto il centro operativo del comune di Pesaro e Aspes per mettere in sicurezza l'area.

Il ripristino del muro di sostegno si aggiunge alla conta dei danni causati dal maltempo che, dalle stime fatte dal comune di Pesaro, si aggirano al momento intorno ai 350mila euro.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani ha chiesto sostegno alla regione Marche per far fronte alle spese non preventivate a causa del maltempo e che costringeranno a rivedere i piani dell'amministrazione comunale pesarese per quanto riguarda la programmazione ordinaria prevista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA