Colpisce anziana nel letto e ruba collanina, denunciato

Denunciato un 31enne extracomunitario, regolare, con pregressi giudiziari, da due anni a Fabriano (Ancona), per rapina aggravata ai danni di una donna ultraottantenne che è stata colpita con un pugno mentre stava dormendo in casa. Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino sono riusciti a identificare il responsabile, anche grazie ad alcune testimonianze dei vicini della donna.

I fatti si riferiscono a fine luglio scorso quando l'anziana è stata avvicinata dall'uomo mentre stava passeggiando nei pressi della propria abitazione. Prima le ha chiesto un bicchiere d'acqua e poi di poter andare in bagno. Un modo per accertarsi che vivesse da sola, secondo gli investigatori.

Nella stessa nottata, forzando una finestra, si è introdotto nell'abitazione e ha bloccato l'anziana mentre dormiva, strappandole la catenina d'oro, e colpendola con un pugno per garantirsi la fuga. Il giorno successivo, accompagnata dal fratello, la donna ha denunciato l'accaduto alla Polizia.

Gli agenti, dopo aver ascoltato le testimonianze dei vicini, hanno setacciato i 'compro oro, individuando in uno di questi la collanina rubata e venduta per 500 euro da un uomo, nel pomeriggio successivo ai fatti. In poco tempo, dunque, i poliziotti di Fabriano hanno rintracciato il 31enne nella propria abitazione fabrianese che lo ospita da circa due anni.

L'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per rapina aggravata e, autonomamente, ha lasciato la città di Fabriano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA