Qualche frana e quercia caduta a Fano, Arzilla sotto controllo

Alcuni smottamenti, una frana, un sottopasso chiuso temporaneamente, ma anche una quercia caduta in Sant'Andrea in Villis ostruendo la strada. Sono alcune criticità che si sono registrate nella zona di Fano a seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito la città nelle ultime ore: lo fa sapere il Comune che precisa però: "non è stata compromessa l' ordinaria viabilità" e non si registra "nessuna criticità rilevante".

L'amministrazione segnala piccoli smottamenti, inclusi quelli in Strada per Magliano, Strada Comunale del Giardino e Strada Falciraga che hanno causato lievi frane. Le autorità sono intervenute per predisporre gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza. Il Centro Operativo Comunale (Coc) ha attivato il numero 0721887911 per le chiamate di emergenza. Il numero è operativo per segnalare situazioni critiche legate all'allerta meteo, come la caduta alberi, disagi o altre emergenze che richiedano un pronto intervento.

Il Comune, insieme ai tecnici e alle squadre di lavoro comprese quelle della Polizia Locale, di Protezione Civile e Aset, "stanno intervenendo con la massima celerità per risolvere le criticità causate dal maltempo". L'invito alla popolazione è a "prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali ed evitare gli spostamenti nelle zone più critiche fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza".

Quanto alle varie altre criticità c'è un sottopasso temporaneamente chiuso, ma in fase di riapertura, in via delle Brecce; una strada impraticabile in località Chiaruccia con interventi per il ripristino della percorribilità già in corso.

Una frana si è verificata in via della Tombaccia ma non ha compromesso la viabilità e viene monitorata. Resta su "valori di normalità e non desta preoccupazione", riferisce il Comune, il livello del torrente Arzilla "sotto costante osservazione".

Ripristinati Il sottopasso della stazione e aperto al transito, così come quello del Lido che è regolarmente attraversabile. Alcuni piccoli smottamenti, inclusi quelli in Strada per Magliano, Strada Comunale del Giardino e Strada Falciraga, hanno causato lievi frane. In corso gli interventi per provvedere ai ripristini".



