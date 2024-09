Gdf scopre lavoratori in nero e prezzi carburante irregolari

Otto lavoratori in nero, irregolarità nei prezzi carburante riscontrate in quattro distributori di benzina e ben 73mila prodotti non sicuri sequestrati. Sono solo alcuni dei dati nel report della Guardia di finanza del comando provinciale di Fermo sulle attività condotte nel corso dell'estate 2024.

I finanzieri, in totale, hanno identificato 1.993 persone, controllato 1.255 veicoli ed elevato 47 verbali per violazioni al codice della strada. Attenzione anche alla verifica dell'osservanza degli obblighi di comunicazione dei prezzi carburante applicati al ministero delle Imprese e del Made in Italy, della corrispondenza tra prezzi indicati e quelli effettivamente applicati, rilevando 4 irregolarità.

Sul fronte del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti 102 interventi: denunciate 9 persone e segnalati 81 individui. Sequestrato quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo, per un valore stimato di circa 9mila euro. Nel corso di un noto evento musicale locale sequestrati circa 180 grammi di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish, "spinelli" già pronti per il consumo, cocaina ed ecstasy, per un valore stimato di oltre 2mila euro: segnalate 55 persone.

Durante più interventi, sequestrati oltre 73mila prodotti ritenuti non sicuri per la salute dei consumatori.

Controlli anche sul lavoro: sanzioni a 4 datori di lavoro per aver impiegato manodopera irregolare o in nero, portando inoltre alla scoperta di 8 lavoratori irregolari.



