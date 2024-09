Scherma e rugby, accordo a Jesi per fair play nello sport

Il Club Scherma Jesi, fucina di campioni olimpici, e la società Rugby Jesi '70 hanno siglato un accordo per promuovere tra i giovani iniziative nel nome di valori condivisi dalle due realtà sportive.

"Lo sport - spiegano i due club- non è solo un mezzo non solo di competizione, ma di crescita personale e sociale. Nonostante le differenze tecniche tra le due discipline, il rugby e la scherma condividono principi fondamentali come il fair play, il rispetto per l'avversario e un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo, sia per gli atleti che per i tifosi".

"Mettiamoci in gioco", il claim scelto, è un invito rivolto a giovani e famiglie per vivere da vicino la passione, l'impegno e i valori propri di questi sport. La collaborazione tra Club Scherma Jesi e Rugby Jesi 70 sarà caratterizzata da progetti congiunti, iniziative promozionali e sinergie operative.



