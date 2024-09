Polizia locale di Ancona tra nuovi agenti e dotazioni

Da oggi Ancona può contare su 14 nuovi agenti della Polizia locale: 12 uomini e 2 donne con una età media di 30 anni, hanno tra i 19 e i 42 anni. Provengono 8 da Ancona, 2 da Fermo, 1 da Bologna, 1 da Macerata e 2 da Bari.

Alcuni di questi agenti sono già operativi presso altri Comandi a tempo indeterminato ed altri lavorano a tempo determinato, sempre all'interno dei Comandi di Polizia Locale. Batteranno le strade della città per circa 25mila euro lordi l'anno ai quali si potranno aggiungere alcune cifre accessorie. Per vestire la divisa dorica hanno passato accurate visite mediche per l'idoneità psico-fisica e il porto dell'arma.

Con l'occasione del saluto oggi in comune dei neo assunti il comandante del Corpo, Marco Ivano Caglioti, ha tracciato un bilancio dell'attività dei diversi reparti spiegando che il Corpo, "con l'attuale amministrazione può contare su un proprio bilancio di 250mila euro" che prima non aveva.

Tra i reparti l'ultimo nato 'antidegrado', attivo da novembre 2023, ha portato a termine nell'ultimo mese e mezzo dell'anno, con quattro unità a disposizione, 126 controlli sul territorio comunale e ha elevato 16 sanzioni per vari reati (detenzione sostanze stupefacenti, alcool, occupazioni abusive edifici pubblici, identificato 40 soggetti per controlli e 17 persone foto segnalate.

Gli agenti hanno in dotazione armi da sparo. Una scelta di questa amministrazione visto che dal 1974 le armi non erano più in dotazione, pur essendo previste dalla normativa italiana a garanzia dello svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, in ausilio a tutte le forze dell'ordine che operano quotidianamente sul territorio.

Le dotazione agli agenti prevedono anche spray, giubbetti tattici, distanziatori e nuovi automezzi. Ripristinata anche la strumentazione del falso documentale e del foto segnalamento per l'identificazione di soggetti che hanno compiuto reati.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione c'è anche il parziale rinnovo del parco macchine; ma, soprattutto la possibilità di allungare i turni anche in orari notturni. "Il dialogo con i sindacati è già stato avviato" ha assicurato Caglioti.

"L'aumento dell'organico consentirà inoltre - ha spiegato il vice sindaco Giovanni Zinni - di rilanciare una serie di attività che l'Amministrazione intende incrementare: come il controllo della circolazione stradale, del territorio, il decoro'.



