Automobilisti soccorsi a San Benedetto del Tronto

I vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno sono intervenuti nella tarda serata di oggi nella zona di Ponterotto, tra i comuni di San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per soccorre diverse persone in difficoltà mentre percorrevano la SP 36 con le loro automobili a causa dell'acqua e del fango che hanno invaso la sede stradale.

Inoltre sono in corso interventi per scantinati e appartamenti al piano terra allagati e alberi caduti sulla sede stradale.



