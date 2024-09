Rubano un iPhone a Senigallia, incastrati da video-sorveglianza

Due persone sono state denunciate dalla polizia di Senigallia (Ancona) per il furto di un costoso cellulare avvenuto lo scorso maggio all'interno di un negozio. A incastrarle sono stati i filmati delle videocamere di sorveglianza installate in un centro commerciale.

I due uomini sono entrati in momenti distinti nel negozio: si sono avvicinati all'espositore dei telefoni Apple e, fingendo di visionare un costoso iPhone da circa 1.500 euro, ne hanno manomesso il dispositivo antitaccheggio. Poi se ne sono andati indisturbati.

I titolari dell'attività, una volta scoperto l'ammanco, hanno sporto denuncia, fornendo alla polizia le immagini registrate dell'impianto di videosorveglianza del locale. Le immagini dei due ladri sono state comparate con quelle presenti nella banca dati interforze, fino all'identificazione degli autori: si tratta di due cittadini georgiani, già noti alle forze di polizia per fatti analoghi. Sono stati denunciati alla procura della Repubblica per il reato di furto aggravato commesso in concorso tra loro.



