Nautica, eccellenza Crn al Monaco yacht show 2024

Crn, specializzato nella progettazione, ingegnerizzazione e costruzione di superyacht pure custom fino a 95 metri, sarà presente al prossimo Monaco Yacht Show 2024, in programma dal 25 al 28 settembre nell'iconica cornice di Port Hercule, nel cuore di Monte-Carlo.

In questo luogo - faro dell'industria nautica globale - Crn si appresta a raccontare un nuovo capitolo della sua storia di eccellenza artigianale, maestria tecnica, competenza e perizia lunga oltre 60 anni, presso l'Appontement Jules Soccal - SYBAss Avenue, stand n°JS1.

Fondato nel 1963, Crn ha rivoluzionato il mondo dello yachting realizzando progetti unici e riconoscibili e introducendo standard che sono diventati riferimento mondiale nella nautica da diporto di lusso. Oggi il cantiere navale di Ancona - polo multibrand di Ferretti Group - è un sito strategico e produttivo fondamentale che rappresenta l'arte del saper fare, del design e della progettazione navale, con livelli straordinari di ricerca e innovazione: valori che sono da sempre presenti nel Dna di Crn. Qui si progettano e costruiscono i super e megayacht Crn in metallo dai 60 ai 95 metri, tutta la gamma made-to-measure Custom Line da 30 ai 43 metri in composito e i branded flagship superyacht totalmente in alluminio: Riva Superyacht Division dai 50 metri, Custom Line 50 metri e Pershing 140.

Sono 4 i superyacht Crn in costruzione presso la Superyacht Yard di Ancona. Il nuovo Crn M/Y 143 Project Maranello - 67 metri in acciaio e alluminio, il cui varo è atteso per il prossimo autunno 2024 - unisce il know-how e la qualità progettuale e costruttiva di Crn con la creatività dello studio Nuvolari Lenard sia per gli esterni che per gli interni.

Per il 2026 è prevista la consegna di Crn M/Y 145 Project Thunderball, il 70 metri in acciaio e alluminio realizzato in collaborazione con lo studio di architettura Vripack - che ne ha progettato le linee esterne e l'architettura navale, quest'ultima insieme al team Ferretti Group Superyachts Division Engineering - e con lo studio Nauta Design, che ne ha sviluppato gli interiors e gli arredi delle aree outdoor.

Con il varo atteso nel 2026, Crn M/Y 144 sarà la nuova ammiraglia dello storico marchio con la sua lunghezza fuori tutto di 86 metri: l'architettura navale è stata sviluppata da FG Superyachts Division Engineering, mentre gli esterni sono stati disegnati dallo studio di architettura Vallicelli Design.

Infine, il nuovo 67 metri CRN M/Y Project 146, che segna la decima collaborazione del cantiere con lo studio Nuvolari Lenard: il varo è atteso per il 2027.



