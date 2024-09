In bicicletta con 7 dosi di cocaina, se ne libera e fugge

Vede una volante della polizia mentre era in sella a una bicicletta, accelera l'andatura, getta un involucro e fugge. L'uomo è stato però notato, ieri pomeriggio a Civitanova Marche, dagli gli operatori della "Volante" del locale Commissariato durante l'ordinaria attività di controllo del territorio, all'altezza della rotonda "San Marone" che hanno raccolto l'involucro, un calzino di cotone, scoprendo che conteneva 11 dosi di cocaina per un totale di 7 grammi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio.

Sono in corso indagini da parte del Commissariato di polizia di Civitanova Marche e della Squadra Mobile per identificare il fuggitivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA