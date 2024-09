Formazione In-Comune per amministratori e cittadini

Appuntamento con la formazione, in una serie di incontri organizzati dal Comune di Ancona (Presidenza del Consiglio e assessorato all'Università), in collaborazione con Università Politecnica delle Marche e patrocinato da Anci Marche, giovedì 19 settembre dalle ore 17.30 alle 19.30, con un incontro dedicato al "Bilancio preventivo e consuntivo di un Comune".

Interverrà Stefano Marasca - Direttore del Dipartimento di Management UnivPM. Modera: Margherita Rinaldi giornalista dell'Ufficio stampa del Comune di Ancona. L'evento si inserisce in una serie di incontri per la formazione e l'aggiornamento sui temi strategici relativi al governo delle Città, da quelli del diritto amministrativo, fino alla comunicazione pubblica, con un'attenzione particolare alle dinamiche di comunicazione del valore creato dalle azioni della Pubblica amministrazione in termini di responsabilità e sostenibilità.

Si tratta di un percorso formativo aggiuntivo, dedicato ai consiglieri comunali, agli amministratori, ai dipendenti del Comune di Ancona e alla cittadinanza in generale, secondo un calendario di 6 corsi di formazione. Negli appuntamenti precedenti è stato esaminato il ruolo dei Comuni, la revisione costituzionale, l'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Dopo quello di giovedì prossimo, gli ultimi incontri saranno dedicati il 24 ottobre a "La comunicazione e la rendicontazione del valore creato: tra responsabilità e sostenibilità" (Maria Serena Chiucchi), il 14 novembre a "La comunicazione pubblica istituzionale nell'era digitale" (Luca Marinelli).

"Questa preziosa sinergia tra il mondo dell'Università e il Comune di Ancona - afferma l'Assessore all'Università Marco Battino - sta dando importanti risultati e questa iniziativa riguardo la formazione, che vede coinvolta anche la Presidenza del Consiglio Comunale, ne è un ulteriore esempio. Diffondere conoscenze, strumenti utili, confrontarsi con docenti universitari permette ai vari soggetti coinvolti, dai dipendenti fino ai consiglieri comunali, di approfondire le tematiche che sono oggetto del lavoro e della vita quotidiana di una amministrazione come quella comunale così vicina e indispensabile nel suo ruolo di referente dei servizi ma anche nella programmazione dello sviluppo della nostra comunità".

"E' indubbio il valore della formazione continua e per questo il Consiglio comunale - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Simone Pizzi - è grato ai docenti della Università Politecnica delle Marche per la disponibilità offerta nell'attivare corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, ai consiglieri comunali. La formazione diventa così strumento utile per incrementare ulteriormente un impegno condiviso in favore della collettività".



