Cna Marche, 66 Comuni Marche su 225 senza sportello bancario

Sono 66 su 225 i Comuni delle Marche senza uno sportello bancario e in altri 34, c'è solo lo sportello bancomat. Lo evidnzia una indagine del Centro Studi Cna Marche su dati della Camera di Commercio. Attualmente in regione gli sportelli bancari sono 633 pari a 43 ogni 100 mila abitanti: sono scoperti 18 Comuni in provincia di Fermo, 17 Comuni in provincia di Macerata, 13 in provincia di Pesaro e Urbino, 10 nell'anconetano e 8 nell'ascolano. Alla fine del 2023 le banche presenti nelle Marche con almeno uno sportello erano 47 mentre gli istituti di credito con sede in regione sono 15 di cui 13 Banche di Credito Cooperativo.

Nel 2023 sono stati 68 su 100 i marchigiani che si sono avvalsi di canali bancari digitali. A non avere servizi home banking è il 32% delle famiglie marchigiane, soprattutto anziani soli, che non hanno grandi capacità digitali e temono di incappare nelle truffe on line. "La chiusura degli sportelli bancari - commentano il presidente Cna Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni - ha avuto come conseguenza, il maggior utilizzo, da parte dei marchigiani, dei servizi di home banking".

Secondo Cna Marche, la chiusura degli sportelli bancari nei Comuni montani è solo un ulteriore tassello di una progressiva spoliazione dei servizi. "In queste realtà delle aree interne sarebbe opportuno mantenere almeno uno sportello leggero con un addetto uno o due giorni alla settimana o almeno una cassa continua e uno sportello bancomat", concludono Silenzi e Bordoni.



