Prima dirigente Laura Pratesi al vertice Polizia stradale Marche

Il Compartimento Polizia Stradale per le Marche accoglie la nuova dirigente reggente del Compartimento, la prima dirigente della Polizia di Stato dottoressa Laura Pratesi. Lo comunica la Questura di Ancona.

"Dopo aver espletato l'incarico di Vicario del Questore di Chieti, la dottoressa assume la reggenza del Compartimento Polizia Stradale delle Marche in un territorio a lei già noto, - ricorda - attesi i precedenti incarichi di vicario del Questore di Ascoli Piceno e di Dirigente del Coa di Pescara con competenza sul territorio dell'A/14 marchigiano".

"Il futuro impegno al vertice di un ufficio di coordinamento sarà caratterizzato dalla consapevolezza che una corretta sensibilizzazione sul giusto valore e la corretta cura dei fattori cardine della circolazione stradale - sottolinea la Questura - costituiscano lo strumento per costruire una cultura della sicurezza stradale, fondata sul rispetto delle regole ed il concetto di responsabilità".

Alla nuova Comandante della Polstrada "i migliori auguri per il prestigioso incarico da parte di tutta la Polizia di Stato anconetana e, naturalmente, dalle donne e dagli uomini della Polizia Stradale della Regione".



