Minorenne denuncia violenza sessuale a San Benedetto

I carabinieri indagano su un presunto caso di stupro che sarebbe avvenuto la notte fra sabato e ieri a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A denunciarlo è stata una ragazza di 17 anni che ha fornito ai militari dell'Arma indicazioni per poter identificare il giovane che avrebbe abusato di lei sul lungomare nord, nei pressi del torrente Albula.

Della denuncia sono state informate la Procura di Ascoli e la Procura per i minori di Ancona. La giovanissima è stata trovata in stato confusionale nei pressi del fossato dell'Albula e accompagnata all'ospedale di San Benedetto dove ha riferito di essere stata abusata sessualmente.

Al momento sono in corso accertamenti, sia dal punto di vista medico che di tipo tecnico con acquisizione di eventuali telecamere della zona, anche e soprattutto al fine di poter confermare la veridicità dell'evento riferito.



