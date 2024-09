Maltrattamenti sulle compagne nel Fermano, due denunciati

Ripetute aggressioni fisiche e verbali sulla compagna: denunciato dai carabinieri. Nei guai anche un altro uomo che ha minacciato di morte l'ex moglie. Sono le ultime denunce, nel Fermano, da parte dei militari dell'Arma che hanno intensificato le operazioni volte alla prevenzione e al contrasto dei reati a danno di minori e delle donne inserite in contesti di difficoltà.

A Porto San Giorgio (Fermo), un 33enne di origini nigeriane è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna. La donna ha raccontato dettagliatamente ai carabinieri le ripetute aggressioni fisiche e verbali subite dal mese di dicembre 2023 ad oggi, culminate in un episodio di violenza che ha richiesto per lei le cure mediche. La parte offesa, dopo aver trovato il coraggio di denunciare le aggressioni, è stata collocata in una struttura protetta, dove può ricevere il supporto per ricostruire la propria vita.

A Falerone (Fermo), invece, un 50enne di origini marocchine è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata nei confronti dell'ex moglie convivente. Durante un'accesa discussione ha, infatti, minacciato di morte la donna. Sono in corso specifiche iniziative di tutela nei confronti della vittima.

Nell'ambito dei controlli a tutto campo da parte dei militari dell'Arma, a Porto San Giorgio è stata anche denunciata una donna per il reato di abbandono di minori.



